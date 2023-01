Ha un malore improvviso in casa, morto tecnico informatico di 48 anni Paolo De Simone

Un 48enne di Pescara, Paolo De Simone, è morto a causa di un malore improvviso martedì 24 gennaio. L'uomo, tecnico informatico che per diversi anni ha gestito un negozio di informatica ed assistenza pc, è stato colpito da un malore nelle prime ore della giornata. Quando i fratelli sono arrivati sul posto, hanno subito chiamato il 118 che si è diretto nella sua abitazione nella zona dei Gesuiti, ma nonostante i tentativi di rianimazione non si è ripreso.

Era conosciuto proprio per l'attività che ha gestito lungo via Del Santuario per diversi anni. Lascia la compagna Diana, i genitori Ugo e Ada, i fratelli Andrea, Manuel e Roberto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre i funerali si terranno sabato 28 gennaio nella chiesa del Cristo Re, ai Gesuiti.