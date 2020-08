Morto Osvaldo Sterlecchini, lo storico titolare della pizzeria "Osvaldo" di Sambuceto

È morto Osvaldo Sterlecchini, pescarese, titolare della storica pizzeria "Osvaldo" di Sambuceto. Il 22 agosto avrebbe compiuto 95 anni. La sua pizzeria era molto conosciuta in tutta l'area metropolitana fra Pescara e Chieti, con diversi clienti che venivano anche da Cepagatti, Spoltore e Francavilla per gustare le sue ottime pizze.

Dopo aver lavorato in alcuni dei più noti e blasonati ristoranti di Pescara, come il Gabbiano ed il Pellicano Rosso, nel 1958 si trasferisce assieme alla famiglia a San GiovannI Teatino, dove diventa un simbolo per la comunità locale. Nel 1990 lo affiancano nella gestione della pizzeria i figli Ivano e Bianca, mantenendo la passione e l'amore per questo lavoro che Osvaldo ha sempre mostrato fino all'ultimo giorno.

Il sindaco di San Giovanni Teatino Marinucci:

Eri un pezzo di storia di San Giovanni Teatino. Cinque anni fa avevamo festeggiato con te i tuoi 90 anni, ripercorrendo le tappe della tua vita straordinaria. Fai buon viaggio Osvaldo

I funerali si terranno alle 16,30 di oggi 14 agosto nella chiesa di San Rocco a Sambuceto.