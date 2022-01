Lutto nel mondo della chiesa: è morto monsignor Giovanni Lizza. Presidente del Capitolo Cattedrale dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne, aveva 85 anni ed era nato a Pianella il 27 dicembre 1936. Il prelato è scomparso oggi pomeriggio all’ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. I funerali di monsignor Lizza, che era stato ordinato sacerdote nel lontano 1963, verranno celebrati il prossimo lunedì 31 gennaio, alle ore 11.30, e si terranno nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara.

In una nota diffusa questa sera dall'Arcidiocesi di Pescara-Penne - ufficio per le Comunicazioni Sociali, monsignor Tommaso Valentinetti lo ricorda con queste sentite parole: «Nei suoi cinquantanove anni di ministero, don Gianni si è sempre dato da fare con zelo e dedizione, e con una attenzione particolare agli ultimi, alle situazioni spesso difficili, ma anche facendosi promotore, già negli anni ’70, di nuove forme di pastorale».

Monsignor Lizza, infatti, è stato per tanti anni apprezzato cappellano del carcere di San Donato, a Pescara, e guida spirituale dei Rom in Italia; inoltre si era impegnato attivamente, all'interno della diocesi, nei primi progetti di pastorale per le famiglie. I suoi ultimi incarichi sono stati quelli di vice-cancelliere e responsabile dell’ufficio matrimoni, nonché cappellano delle suore del Ravasco e della clinica Pierangeli, oltre ad aver sempre dimostrato una «continua disponibilità a coadiuvare i parroci della città ogni volta che cercavano il suo aiuto per una sostituzione», ricorda infine l'arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne, monsignor Valentinetti.