Morto Mirko "Trittichino" Sferrella, noto parrucchiere e grande tifoso del Pescara

Dolore e tantissime manifestazioni d'affetto per la scomparsa di Mirko Sferrella detto "Trittichino", morto all'età di 49 anni. Parrucchiere di professione, era molto conosciuto e amato dalla tifoseria del Pescara Calcio per la sua passione per il Delfino, che seguiva con grande costanza durante le partite. Sferrella è morto a seguito di un problema di salute che lo ha costretto da qualche tempo ad un ricovero in ospedale. Gestiva a Spoltore, da qualche anno, un proprio salone di parrucchieria "Boccolì" e viveva a Montesilvano.

Amato e apprezzatto per la sua generosità, ironia e simpatia, in tanti lo ricordano con messaggi d'affetto sulla sua pagina Facebook: "Ciao Mirko, ciao ultras, sarai sempre nel mio cuore", "Continua a tifare per il Pescara dalla curva paradiso, non sarai mai dimenticato". Lascia la mamma Leda, il fratello Alessandro. I funerali si terranno sabato 16 marzo alle 15 nella chiesa della "Visitazione di Maria" in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pescara.