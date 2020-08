Cronaca Colli / Via Colle di Mezzo

Pescara saluta Luciano Albertinelli, storico fioraio dei Colli

L'uomo era infatti conosciuto da tutti quelli che frequentavano il cimitero di via Colledimezzo, dove gestiva un chiosco. Grande tifoso del Pescara, aveva solo 56 anni: un male incurabile, alla fine di giugno, se l'è portato via in poco più di un mese