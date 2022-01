Morto a Buenos Aires il giornalista Walter Ciccione: era di origini pescaresi

È morto a Buenos Aires il giornalista Walter Ciccione, che vantava origini pescaresi. Nato l'8 gennaio 1939 nella nostra città, era poi emigrato in Argentina nel 1950. Da qualche giorno aveva compiuto 83 anni. I familiari hanno dato notizia del suo decesso, avvenuto per Covid-19, con un post sul profilo Facebook dello stesso Ciccione in cui si legge: "Siamo spiacenti di comunicare la scomparsa di Walter nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio a seguito del coronavirus. Siamo profondamente grati per tutti i messaggi e il sostegno ricevuto in questi giorni. In mezzo al dolore è gratificante sapere che tante persone gli volevano bene, e quanto! Saluti speciali dal cuore all'adorata comunità italiana dell'Argentina, che ha tanto amato. Famiglia Ciccione".

Walter scriveva per "Tribuna Italiana", il settimanale argentino fondato nel 1977 da Mario Basti, di origini abruzzesi, e attualmente diretto dal figlio Marco Basti. Importanti le sue riflessioni sulla comunità italiana in Argentina e sui temi riguardanti l'emigrazione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana. Goffredo Palmerini lo ricorda così: "Era orgoglioso delle sue origini. Ne dava testimonianza assidua in due programmi radiofonici che per alcuni anni ha condotto: 'Buonasera Argentina' e 'De Origen Italiano'. È stato un punto di riferimento per la comunità italiana in Argentina, dove nel 2003 aveva fondato il Centro Abruzzese di Buenos Aires (Caba), una delle associazioni più attive nella capitale del grande Paese sudamericano, diventando anche segretario della camera di commercio abruzzese in Argentina".

Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, l’onorificenza conferitagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnatagli il 1° giugno 2019 in una cerimonia ufficiale svoltasi al Teatro Coliseo di Buenos Aires, Walter Ciccione ha ricevuto diversi altri riconoscimenti. In una delle recenti edizioni aveva anche ritirato, a Pescara, il Premio Dean Martin. "Walter - conclude Palmerini - lascia un buon ricordo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha reso onore all'Abruzzo, sua terra d'origine, e all'Italia. Dall’Abruzzo un forte abbraccio di vicinanza e condoglianze alla sua famiglia".