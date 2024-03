La sorella lo cerca per comunicargli il decesso di un altro fratello ma viene ritrovato morto in casa

Un uomo di 57 anni, residente in via Aldo Moro a Pescara, è stato ritrovato morto nella sua casa nella mattinata di mercoledì 6 marzo.

Il 57enne non avrebbe risposto alla sorella che doveva comunicargli il decesso di un altro fratello.

Così la sorella ha provato a telefonargli più volte ma senza ricevere risposta.

Sul posto sono così giunti i i vigili del fuoco i quali, non ricevendo risposta nemmeno loro, hanno deciso di forzare la porta di ingresso. Pronti a intervenire anche i soccorritori del 118. Ma purtroppo, una volta all'interno, la tragica scoperta. Il corpo era addirittura in avanzato stato di decomposizione e in base alla ricognizione cadaverica il decesso risalirebbe addirittura a 7 giorni fa. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti del caso. La salma è stata poi restituita alla famiglia costretta a celebrare il secondo funerale in pochi giorni.