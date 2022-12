Lutto al Mercato Muzii: morto a 41 anni di legionella Antonio Barone che lì gestiva con i fratelli la storica macelleria di famiglia

Ha lottato fino alla fine, ma il suo sistema immunitario compromesso da diversi fattori di rischio non ce l'ha fatta a sconfiggere l'infezione da legionella che lo aveva colpito. Una notizia terribile per i suoi familiari e per quelli che lo conoscevano. Se n'è andato così Antonio Barone, 41enne di Giuliano Teatino e volto della storica macelleria del Mercato Muzii che portava avanti con la sorella Giovanna e il fratello Marco.

Noi lo avevamo incontrato qualche settimana fa quando al Mercato eravamo andati per farcelo raccontare da chi lo vive ogni giorno e in quell'occasione ci aveva spiegato di come dopo la morte del papà, avvenuta due anni fa e con la mamma scomparsa diversi anni prima, aveva deciso con il fratello e la sorella di andare avanti nonostante le difficoltà dettate dalla crisi che sta colpendo tutto il Paese. Cortese, solare, disponibile e con tanta voglia di fare. Così è apparso a noi quando ci ha anche parlato dei progetti futuri come quello di prendere un box all'interno dello stesso mercato dove da oltre cinquant'anni lavora la famiglia Barone, per far crescere l'attività anche nel food&beverage. E così, solare e sempre disponibile, lo ricorda anche uno degli esercenti del mercato che abbiamo contattato e visibilmente scosso dall'accaduto.

Sulla saracinesca della storica attività oggi c'è il suo manifesto funebre con il ricordo del fratello e della sorella, ma anche dei cognati Giovanni e Valeria e del nipote Leonardo. Ex giocatore, tifoso del Pescara e appassionato di calcio a ricordarlo nel giorno del dolore sulla sua pagina Facebook è anche l'Asd Adriano Flacco di Giuliano Teatino con un fiocco nero e la scritta “Ciao Antony”. I funerali si terranno alle 15 di oggi, sabato 30 dicembre, nella chiesa Maria Santissima Assunta di Giuliano Teatino.