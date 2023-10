La violenza sulle donne al centro della seduta della commissione pari opportunità del Comune di Montesilvano

Al centro della seduta dei giorni scorsi della commissione pari opportunità del Comune di Montesilvano il tema della violenza sulle donne di ogni tipo, da quella domestica a quella sessuale, allo stalking ed abuso. Presenti la presidente della commissione Paola Sardella e anche il direttore dell’Unità operativa complessa medicina e chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Pescara, Tiziana Ferrara

Nell’incontro, a cui ha preso parte anche l’assessore alle Pari opportunità Barbara Di Giovanni, è stato trattato il tema dell’accoglienza e dell’assistenza alle vittime di maltrattamenti, violenza domestica, violenza sessuale, stalking e abuso. La Sardella ha commentato:

“Il problema della violenza sulle donne e i minori è una questione in passato sottovalutata dalle istituzioni sanitarie, nonostante i moniti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che più volte ha descritto come la violenza sia un problema di salute pubblica, soprattutto dopo i numeri sempre più alti che si registrano nel nostro Paese. I servizi sanitari detengono un ruolo importantissimo perché le donne e i bambini accedono in misura prevalente. Ringrazio la dottoressa Ferrara che ha illustrato in maniera dettagliata i compiti che l’ospedale civile Santo Spirito porta avanti in tema di violenza”. Anche l’assessore Di Giovanni ha sottolineato le azioni svolte in questi anni sul territorio comunale, attraverso l’aziendasSpeciale, con uno sportello dedicato e con la formazione del personale proprio per queste delicate tematiche.