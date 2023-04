Vinti a Montesilvano più di 110mila euro con una giocata al Lotto

Doppia vincita in Abruzzo grazie al Lotto.

Nell'ultima estrazione infatti, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 122.875 euro.

A Montesilvano, in provincia di Pescara, sono stati vinti 113.125 euro in seguito a una giocata effettuata su tutte le ruote, a cui si aggiunge una vincita da 9.750 euro realizzata a Teramo, grazie alla combinazione 4-23-27 sulla ruota di Firenze.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 295 milioni da inizio anno.