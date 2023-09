Senzatetto cade e batte la testa ma rifiuta il trasporto in ospedale, ritrovato morto in strada a Montesilvano

Un uomo senza fissa dimora è stato ritrovato morto nella zona dei grandi alberghi a Montesilvano nella mattinata di sabato 16 settembre.

L'uomo, di 61 anni originario della Polonia, è stato ritrovato steso su un marciapiede.

Il decesso dovrebbe essere sopravvenuto nel corso della notte e probabilmente a causa di una caduta dovuta al fatto che il giorno prima non si fosse sentito bene.

Nel pomeriggio di venerdì era caduto a terra e aveva battuto la testa: i soccorritori del 118 giunti sul posto con l’ambulanza avrebbero voluto portarlo in ospedale per tenerlo sotto controllo, proprio a causa delle sue precarie condizioni di vita. Ma l’uomo non avrebbe accettato il trasporto. Poi quando i soccorritori sono tornati nella zona dei grandi alberghi l'hanno trovato steso già privo di vita e hanno solo potuto constatare l'avvenuto decesso.

Degli accertamenti del caso si sono occupati i carabinieri della locale Compagnia.