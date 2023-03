Uomo perde due dita rimaste incastrate nell'autobus dopo aver aperto la portiera dell'auto

Un uomo ha perso due falangi dopo che la sua mano è rimasta incastrata nel soffietto di un autobus snodato che stava transitando alla fermata in corso Umberto I a Montesilvano.

L'uomo, un 59enne di Pescara, stava aprendo la portiera della sua automobile quando il mezzo pubblico stava riprendendo la marcia.

E in quel momento due dita della mano, quella con la quale ha riaperto lo sportello, sono rimaste incastrate dopo che lo il 59enne non si sarebbe reso conto della ripresa della marcia dell'autobus. Una tragica coincidenza: la mano dell'uomo sulla portiera che è andata in contatto con l'autobus in ripartenza.

La vittima dell'incidente è stata subito soccorsa da alcuni passanti e dall'autista dell'autobus.

Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno accompagnato il 59enne in ospedale a Pescara. A causa delle lesioni i medici hanno dovuto amputargli le falangi. Della vicenda si sono occupati gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso.