A Montesilvano una tombolata per l'istituto Delfico chiude gli eventi natalizi "Mettici il cuore 6"

Ultimo evento nel cartellone degli appuntamenti natalizi di "Mettici il cuore 6",la rassegna organizzata dall'associazione "Amare Montesilvano" e patrocinata dal Comune. Il 4 gennaio nel Pala Dean Martin, sala del mare, si terrà infatti la tombolata per l'arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto scolastico Troiano Delfico di Montesilvano. La tombolata si terrà dalle ore 16 e ci sarà la partecipazione straordinaria di Michael Mancini, ex alunno della Delfico e cantante in collaborazione con la Movida Animazione Eventi.