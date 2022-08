Cerca di rubare un'idropulitrice, giovane arrestato

Si era introdotto in un cantiere edile per cercare di impossessarsi di un'idropulitrice e di altri attrezzi, ma è stato colto in flagrante e arrestato dai carabinieri del Nor di Montesilvano.

Si tratta di un 32enne residente a Silvi Marina, già noto alle forze dell’ordine, che stanotte è finito in manette dopo la segnalazione di alcuni condomini di un palazzo in via Portogallo, a Montesilvano.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Durante l’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata odierna, il tribunale di Pescara ha convalidato l’arresto del ragazzo, applicando a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di domicilio.