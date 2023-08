Taucci (Confesercenti) sulla stagione estiva per i negozi in centro a Montesilvano: "Bilancio positivo, gli eventi organizzati con il Comune sono stati un successo"

La sinergia fra Comune e commercianti del centro a Montesilvano è stata vincente. A dirlo il direttore provinciale di Confesercenti Gianni Taucci, da noi contattato per fare un primo bilancio della stagione estiva, che si avvia alla conclusione, per i negozianti e il commercio della città. Un bilancio che, come spiega Taucci, dopo un inizio d'estate timido dovuto anche alle condizioni meteo, ha poi regalato fino a ora numeri positivi:

"Sicuramente organizzare eventi e serate nel centro dello shopping di Montesilvano è stato un fatto positivo. Se l'inizio dell'estate è stato abbastanza timido dal punto di vista degli acquisti e degli incassi, complice anche il maltempo che ha sicuramente tenuto le persone dentro casa, luglio e la prima parte di agosto sono stati, a detta dei commercianti, positivi con un bel recupero. L'aver organizzato la notte dei saldi a luglio, la "White wine & shopping" che univa l'enogastronomia alla possibilità di fare acquisti fino a tarda notte, si è rivelata una formula vincente, oltre alle altre iniziative già svolte e che si svolgeranno fino ai primi di settembre. Avere intrattenimento anche lontano dalla zona della riviera e del lungomare dove si concentra quasi tutto il cartellone estivo, dimostra che è fondamentale offrire questo genere di iniziative che possano fare da volano anche per le vendite. Speriamo, e siamo certi che per i prossimi mesi e per il periodo natalizio si potranno organizzare altri eventi assieme all'amministrazione comunale che risulteranno sicuramente attrattivi e vincenti".

In autunno, lo ricordiamo, molte zone di Montesilvano saranno oggetto di importanti lavori di riqualificazione stradale e urbana, che cambieranno il volto della città grazie ai diversi progetti che interesseranno, fra l'altro, anche Corso Umberto e la zona del centro, oltre a via Vestina. E proprio le associazioni di categoria hanno incontrato l'amministrazione De Martinis per pianificare una serie di interventi strategici come la creazione di nuove aree parcheggio che permetteranno ai potenziali clienti di lasciare con tranquillità le proprie auto parcheggiate e poter visitare i negozi del centro cittadino.