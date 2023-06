Le strade chiuse a Montesilvano per il Meeting nazionale giovanissimi di ciclismo

Il Comune di Montesilvano ha disposto, con l'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Nicolino Casale, le chiusure stradali dal 15 al 18 giugno per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica 35simo Meeting nazionale giovanissimi.

Per il giorno di giovedì 15 giugno dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e comunque fino a ultimazione della manifestazione (sfilata) la chiusura al traffico con divieto di transito e di sosta con rimozione, esclusi e mezzi di soccorso, in via Ungheria , via Aldo Moro tratto via Ungheria/via D'Andrea e via D'Andrea tratto via Moro/ ingresso pala DeanMartin.

Per il periodo dalle ore 9,00 del 15 giugno alle ore 16,00 del 18 giugno e comunque fino a ultimazione della manifestazione chiusura al traffico con istituzione del divieto di sosta e di transito con rimozione, esclusi autorizzati e mezzi di soccorso, su di parte di via Rossi tratto via Moro; chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione, esclusi consentiti e mezzi di soccorso, su intera area parcheggio interposta tra via Rossi e via Washington (dietro Polena).

Per venerdì 16 giugno dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e comunque fino a ultimazione della manifestazione chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, esclusi autorizzati e mezzi di soccorso, su di parte di Inghilterra tratto via Lussemburgo/via Strasburgo; per il giorno 16 giugno dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - 17 giugno dalle ore 6,00 alle ore 19,00 – 18 giugno dalle ore 6,00 alle ore 16,00 e comunque fino a ultimazione della manifestazione ( per gara ponte sulle Saline); chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione, esclusioni autorizzate e mezzi di soccorso, su di parte di D'Andrea tratto ingresso “The Space Cinema".