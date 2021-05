Strade chiuse e divieti a Montesilvano per il passaggio del Giro d'Italia

Il comandante della polizia locale ha firmato un'ordinanza valevole per venerdì 14 maggio quando in città transiterà la carovana rosa

Strade chiuse e divieti a Montesilvano venerdì 14 maggio per il previsto passaggio del Giro d'Italia in occasione della settima tappa Termoli-Notaresco.

A firmare il provvedimento è stato il comandante della polizia locale, Nicolino Casale.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha invece firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole.

Questo quanto prevede l'ordinanza per la viabilità dalle ore 9 alle 15 (e comunque fino a ultimazione della manifestazione) di venerdì 14 maggio: istituzione di “Divieto di sosta” con rimozione (da attivare a 48 ore dalla apposizione della relativa segnaletica) su ambo i lati di intera via Vestina e corso Umberto I tratto via Vestina/confine Nord con Città S.Angelo.

Dalle ore 12 alle ore 15 e comunque fino a ultimazione del passaggio della manifestazione: chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di Transito” escluso mezzi autorizzati e di soccorso di intera via Vestina e parte di corso Umberto I (strada statale 16) tratto via Vestina/confine Nord con Città S.Angelo.