Si sposta nel parcheggio sud di Porto Allegro il mercato di viale Europa a Montesilvano: i divieti

Dal 19 marzo si sposta in un'area del parcheggio di Porto Allegro il mercato del martedì di viale Europa dove nel frattempo partiranno i lavori di riqualificazione urbana: non solo marciapiedi e manto stradale, ma anche altri interventi urbanistici.

Emessa dunque dal Comune di Montesilvano l'ordinanza per lo spostamento temporaneo (sebbene non sia definito il per quanto) del tradizionale mercato con quindi nel giorno in cui si svolgerà che resta comunque il martedì, il divieto di sosta nell'area a esso riservata.

Il 14 marzo, si legge nel documento, è arrivata l'autorizzazione dall'amministrazione di Porto Allegro per l'uso dell'area per cui ora si provvederà in tempi celeri a realizzare la nuova viabilità dello spazio adeguando anche quella della segnaletica così da assicurare lo svolgimento in piena sicurezza del mercato.

Secondo quanto previsto dall'ordinanza dunque il martedì sarà istituito il divieto di transito e sosta sulla parte del lato sud di “Portoallegro Village” inclusa tra via D’Andrea e via Rossi dalle 6 alle 16.