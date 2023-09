Sopralluogo dell'amministrazione De Martinis in due parchi di Montesilvano dove sono in corso lavori di riqualificazione

Sopralluogo in due parchi cittadini da parte del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e dell'assessore Alessandro Pompei per verificare l'avanzamento dei lavori di riqualificazione che stanno interessando diverse aree verdi della città. Si tratta del parco Sandro Pertini di via Salieri e del parco da denominare in via Fonte dell’Abbazia. De Martinis ha dichiarato:

“Terminata la parentesi degli eventi estivi che hanno reso indimenticabili le nostre sere d’estate, voglio porre una lente d’ingrandimento sui numerosi lavori di riqualificazione dei parchi cittadini e di manutenzione del verde portati

avanti durante l’estate e mai interrotti, anche grazie al monitoraggio dell’assessore al verde pubblico Alessandro Pompei, che hanno consentito il restyling di diverse aree comunali. Già da un paio di anni ormai, stiamo provvedendo alla riqualificazione di tanti parchi che abbiamo già riconsegnato ai cittadini, come il parco della Libertà, il parco Giovanni Paolo II, il parco Guy Moll e il parco Marino Di Resta, ora sicuramente più decorosi e accoglienti sia per i più piccoli con le famiglie e sia per il turista. In stato di avanzamento e quasi pronti per essere riconsegnati, anche il parco Sandro Pertini di via Salieri e il parco da denominare in via Fonte dell’Abbazia. "

Nel parco in via Salieri è stata di recente apposta una recinzione in legno, sistemati nuovi giochi tra i quali uno scivolo, un’altalena, un bilico e una molla. Rivitalizzata e curata tutta la sua area verde che ha visto anche la

piantumazione di nuovi alberi e di un gazebo con delle panchine, si è proceduto al ripristino del decoro generale anche attraverso la tinteggiatura delle fioriere e della fontana che separa il parco dall’adiacente campo da calcetto, all’interno del quale saranno presto sostituite le porte da gioco, verrà installata una rete parapalloni e si procederà alla fresatura e semina del campo per ottenere un manto erboso uniforme”. Pompei ha aggiunto:

“Abbiamo verificato l’avanzamento dei lavori anche nel parco di via Fonte dell’Abbazia dove si sta procedendo alla sistemazione del verde, alla rimozione dei giochi deteriorati e alla loro sostituzione con nuovi giochi, alla realizzazione di un’area cani, di una nuova recinzione e di un nuovo cancello d’ingresso al parco. L’opera di sistemazione dei parchi cittadini proseguirà, tanto che il prossimo intervento riguarderà il

Parco Orione. Dopo aver riconsegnato i parchi che necessitano di risorse e investimenti maggiori in virtù delle loro dimensioni, ci concentreremo anche su quelli più piccoli, garantendo a tutti la possibilità di godere di un’area ludica e ricreativa quanto più possibile sicura, decorosa e accogliente”.