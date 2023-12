Abiti eleganti e raffinati nella prima edizione della sfilata "Montesilvano in...Moda"

Esito positivo per la prima edizione della sfilata "Montesilvano in...Moda" organizzata dall'agenzia "Promozione Spettacoli" nell'ambito del cartellone degli eventi natalizi.

Un'apertura in bellezza con alcune aziende che hanno proposte idee e suggerimenti in vista del Natale, e del tanto atteso veglione di fine anno.

Capi eleganti e raffinati sia per il giorno che per la sera indossati per l'occasione da due vincitrici nazionali del concorso di Miss Adriatico come Chiara Di Cintio e Silvia Severo ma anche da alcune finaliste come Alisia Strugaro, Shasa Cappellari e Soraia D'Amico.

In passerella anche i Mister Adriatico Giovanni Pirocco e Cristian Andrade e i Fantastici Over Marino Caporale e Jaqueline Muniz. Le boutique selezionate per il primo evento ufficiale nel foyer di una struttura ricettiva molto importante per l'intera area metropolitana, il Pala Dean Martin, sono state "Dress Out" di corso Umberto I e "Lucri" di viale Europa, accompagnate in passerella dagli occhiali originali e sempre alla moda di Ottica Di Camillo. Confortevoli e inconfondibili tute a marchio Bedavis hanno chiuso una serata che sarà sicuramente ripetuta negli anni per permettere alle realtà cittadine del settore di fare anche un bilancio di fine anno. La manifestazione è stata presentata dalla speaker di Radio Mare, Barbara Di Marco, e dal cantautore montesilvanese Maurizio Tocco che non ha perso l'occasione di far ascoltare ai suoi concittadini il suo ultimo brano dal titolo "Testa di cuore".

A impreziosire la manifestazione ci hanno pensato le inconfondibili voci di Genny Cusopoli, Anna Rosini, Giuliana Marinelli e Gianni Scognamiglio. "Abbiamo aperto in bellezza un periodo che proporrà anche tante altre interessanti iniziative", evidenzia nel suo intervento il sindaco Ottavio De Martinis, "come il concerto di Sal Da Vinci di giorno 22 e il Gran Gala dello Sport del 27 dicembre. Spettacoli a ingresso libero che scalderanno ulteriormente queste festività in attesa del nuovo anno".