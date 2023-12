Partita la sesta edizione degli eventi natalizi "Mettici il cuore" a Montesilvano

Grande successo per i primi due appuntamento dell'iniziativa natalizia "Mettici il cuore" organizzata dall'associazione Amare Montesilvano in collaborazione con il Comune. In un clima di grande festa, si sono tenuti i primi laboratori creativi per bambini il 18 dicembre scorso nel Pala Dean Martin.

Protagonisti 28 bambini alle prese con la realizzazione di tanti piccoli quadri realizzati con diverse tecniche e colori e con l’ausilio di alcuni legnetti, sotto la guida degli aiutanti Paola, Cassandra, Lorena, Bruna, Niccolò e Rosanna.A fare visita ai bambini nel corso del laboratorio natalizio, anche il sindaco Ottavio De Martinis che, con loro, ha atteso l’arrivo della Babbo Mobile di Elice. Una piacevole sorpresa che ha incantato tutti i presenti al Pala Dean Martin.

Una simpatica "Babbo mobile" rivestita di luci e decorazioni natalizie con sul tettuccio un enorme cappello di Babbo Natale dal quale, come per magia, fuoriuscivano musiche natalizie. A bordo della Cinquecento rossa, la zia Fulminella che ha distribuito caramelle e sorrisi a tutti i bambini, la sorella Daniela e il Grinch, interpretato dal piccolo Riccardo che ha destato tra i bambini presenti, grande curiosità e interesse e che ha accompagnato i bambini sulla passerella che i soci di Amare Montesilvano hanno allestito fino alla casa di Babbo Natale, all’interno del palacongressi. Fra i vari giochi anche la pignatta per regalare caramelle e dolciumi ai bambini e genitori presenti, oltre ai doni della casa di Babbo Natale a fine attività. Nel pomeriggio del 19 dicembre, si è tenuta la seconda iniziativa ovvero la La Bottega di Babbo Natale”.Il 27 dicembre e il 4 gennaio dalle ore 16, invece, l’associazione Amare Montesilvano invita a partecipare alle tombolate di beneficenza che si terranno sempre al pala Dean Martin di Montesilvano.