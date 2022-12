Aiutiamo Soda a tornare a casa: questa anziana cagnolina è stata vista l'ultima volta in via D'Andrea a Montesilvano

Aiutiamo Soda a tornare a casa. Questa dolce cagnolona è anziana e sicuramente tanto spaesata. Di lei si sono perse le tracce il 26 dicembre in via D'Andrea a Montesilvano Spiaggia. Cane di quartiere vive in zona Colle della Vecchia a Montesilvano Colle.

La sera del 25 dicembre un uomo l'avrebbe l notata mentre attraversava in via Chiapipinello. Pensando forse fosse sola e in pericolo avrebbe deciso di portarla con lui facendole passare la notte nel garage. L'indomani mattina nel tentativo di prenderla per portarla dal veterinario per la lettura del chip, gli sarebbe sfuggita e da quel momento di Soda si sono perse le tracce.

Chi si prende cura di lei la sta cercando e teme per questa cagnolina anziana dal pelo bianco e arancio che si ritrova in una zona che non conosce. Il Capodanno è alle porte e il timore cresce ancora di più visto il gran rumore che sicuramente ci sarà con i botti.

Chiunque la vedesse o l'avesse magari con sé può contattare il 338 9598694 o il 371 1081497.