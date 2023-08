A Montesilvano l'amministrazione comunale incontra i residenti di via Vomano per il degrado e per le auto che transitano sulla strada parco

Incontro nei giorni scorsi fra l'amministrazione comunale e i residenti di via Vomano, una traversa di Santa Filomena a Montesilvano che collega corso Umberto I alla strada parco. Qui erano stati segnalati da tempo dei problemi, legati al decoro e alla sicurezza stradale

I cittadini avevano chiesto già in precedenza all’assessore Comardi, alcune migliorìe e l’amministrazione comunale è tempestivamente intervenuta provvedendo ad inserire dei paletti per bloccare il traffico veicolare non consentito sul tracciato dell’ex ferrovia, a chiudere alcune buche con la breccia nel parcheggio adiacente il Palaroma, che si allagava a seguito di giornate di pioggia e a ripulire le aree verdi dai rifiuti abbandonati. Spesso infatti alcuni automobilisti indisciplinati attraversavano la strada parco con l'auto nonostante vi sia un divieto di transito. La polizia locale posizionerà, a breve, una foto trappola per evitare che la zona diventi una discarica e per scongiurare il ripetersi di ulteriori atti di questo genere.