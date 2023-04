La denuncia di un residente in via D'Azeglio a Montesilvano: "La strada è una mulattiera, da mesi chiediamo un intervento del Comune" [VIDEO]

Un residente ha girato un video che mostra le pessime condizioni in cui si trova l'ultimo tratto di via D'Azeglio nonostante il sopralluogo effettuato mesi fa dall'amministrazione comunale

Ancora disagi per le pessime condizioni in cui si trova il tratto finale di via D'Azeglio a Montesilvano. Un residente ha girato un video che mostra come la strada presenti diverse problematiche, con un tratto di asfalto sprofondato, erbacce molto alte e asfalto distrutto in vari punti.

"Già nel mese di giugno dello scorso anno ho provveduto a segnalare il problema all'assessore la quale dopo diversi appuntamenti non rispettati mi disse che in autunno avrebbero fatto i lavori. L'autunno è passato ma i lavori non si sono visti. Lo scorso mese di gennaio il consigliere Bucci Giovanni ha interessato la commissione lavori pubblici. che è intervenuta sul posto. il risultato è stato avere un po' di catrame su una parte dell'avvallamento lasciando tutto il resto così com'era.

E ad oggi, nonostante abbia sollecitao un intervento in Comune, non è cambiato niente. Certo mi rendo conto che in giro ci sono problemi più grandi ma questa non è una buona giustificazione per trascusare tutto il resto."