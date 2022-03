La Real Montesilvano abbraccia i bambini e le bambine dell'Ucraina con attività motoria e scuola calcio gratuiti

La Real Montesilvano abbraccia i bambini e le bambine ucraini.

E lo fa con un'iniziativa di solidarietà offrendo attività motoria e scuola calcio gratuita ai tanti rifugiati in arrivo in città.

«Con questo piccolo gesto, vogliamo solo alleviare la loro tristezza e sofferenza per tutto quello che hanno vissuto e fargli vivere un po' di normalità. Lo sport è questo», commenta Federica De Lucia, presidente della Real Montesilvano.

Con sede operativa a Montesilvano, la società sportiva dilettantistica si occupa di attività di gioco-motricità per i bambini da 2 a 6 anni, e scuola calcio per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. «Diamo la disponibilità a tutti i bambini venuti dall'Ucraina di svolgere attività motoria o calcististica gratuitamente fino al 30 giugno, come stabilito dalla federazione. Le nostre attività si svolgono nei centri sportivi Babilonia, Zampacorta e Trisi. Siamo disponibili per qualsiasi aiuto sopperendo alle loro esigenze o mancanze come ad esempio la fornitura di vestiario sportivo. Per info e richieste è possibile contattarci tramite la nostra pagina Facebook "Asd Real Montesilvano" o tramite Whatsapp al numero 3208681874».

Questo aggiunge l'assessore allo Sport, Alessandro Pompei: «È un piacere accogliere queste manifestazioni di solidarietà; Montesilvano si sta dimostrando una città sensibile per quanto riguarda l'associazionismo sportivo. Un ringraziamento particolare alla "Real Montesilvano", noi come amministrazione rimaniamo a disposizione per dare la giusta visibilità a tutte le altre associazioni che vorranno seguire quest'esempio».