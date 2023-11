Al via le procedure del Comune di Montesilvano per le richieste di risarcimento danni del maltempo di maggio e giugno 2023

Il Comune di Montesilvano ha fatto sapere di aver attivato i canali a disposizione dei cittadini e delle imprese per avviare le richieste di risarcimento danni per le ondate di maltempo del maggio e del giugno 2023 che hanno interessato gran parte del territorio regionale. Il presidente della Regione Marco Marsilio è stato nominato commissario delegato per l'emergenza, e il dipartimento della protezione civile ha richiesto la presentazione di un piando di interventi, compreso un piano sulle prime misure economiche e la ricognizione dei fabbisogni per il settore pubblico e privato. Il piano prevede un sostegno alle famiglie il cui luogo di residenza è stato gravemente compromesso possono beneficiare di misure economiche fino a un massimo di 5.000 euro e per le attività economiche ristori con un limite massimo di contributo di 20.000 euro per singola attività.

Le autorità locali, spiega l'ente comunale, sono incaricate di condurre una ricognizione dei danni subiti da proprietà private e attività economiche. Gli interessati sono tenuti a compilare i moduli forniti, indicando i danni subiti durante gli eventi meteorologici. Questi moduli saranno poi trasmessi alla protezione civile per una valutazione più approfondita. Le autorità pubbliche sono tenute a segnalare ulteriori misure necessarie per il superamento dell'emergenza. La piattaforma informatica della Struttura di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile (SMEA) è stata resa disponibile per la raccolta di queste informazioni entro il 30 novembre 2023.

Al fine di poter segnalare le spese relative al patrimonio privato ed attività economiche e produttive, si dovranno compilare e spedire all'indirizzo e-mail: coc@comune.montesilvano.pe.it gli appositi modelli (Modulo B1 per i danni subiti dalla popolazione e Modulo C1 per i danni subiti dalle attività economiche e produttive), reperibili sul sito del Comune di Montesilvano. Il termine ultimo è fissato per il 29 novembre.