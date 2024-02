Primavera ricca di eventi e iniziative nel Pala Dean Martin di Montesilvano

Sarà una primavera ricca di appuntamenti quella in arrivo nel Pala Dean Martin di Montesilvano, con un ricco cartellone di appuntamenti presentati dall'amministrazione De Martinis. Concerti, teatro e iniziative d'arte animeranno in palacongressi per la prima volta in tutte le domeniche pomeriggio

Sal 3 al 24 marzo alle ore 17.30, quattro fantastici “Concerti Aperitivo” organizzati dal direttore del Palacongressi Gianni Scannella in sinergia con il musicista Maurizio Di Fulvio. A sbocciare sarà la musica in tutte le sue forme e i suoi stili, grazie all' interpretazione di musicisti davvero d'eccezione. Ma la protagonista non sarà solo la musica. Nel corso dei concerti, la novità saranno le bollicine e le degustazioni che renderanno più briosi gli appuntamenti in musica. Il weekend che va dal 12 al 14 aprile cinema, arte e teatro. Il primo appuntamento del 12 aprile alle ore 21 sarà “Uomo e Galantuomo” di E. De Filippo interpretato dal Laboratorio Actor&Drama “Il Canovaccio” per la regia di Giancamillo Marrone. Il 13 aprile alle ore 21, invece, il noto attore montesilvanese Francesco Centorame e la Fondazione Gaber con Laura Baldassarre, porteranno in scena “Io quella volta lì avevo venticinque anni”. Ma sarà di nuovo la musica a chiudere in bellezza il 14 aprile alle ore 17.30, il cartellone degli eventi primaverili con un grande “Concerto di Primavera” articolato in quattro momenti distinti scanditi dal tenore di Montesilvano Piero Mazzocchetti accompagnato al pianoforte da Gianni Scannella, dal pianista Federico Delle Monache, dall’Ensemble Forme con il violinista Pierfrancesco Fiordaliso e la violista Chiara Antico e, a conclusione, dal Trio Nino Rota composto dalla violinista Melanie Budde, dal clarinettista Alfonso Giancaterina e dal pianista Marco Ciccone.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

“La nostra, sarà una primavera all’insegna della musica, dell’arte e dello spettacolo pensati come momenti di alta cultura, di condivisione e di amicizia. Abbiamo pensato di proporre un nuovo format d’intrattenimento che unisce la musica ad un momento brioso e conviviale come l’aperitivo. Quattro concerti domenicali a partire dal 3 marzo a cui seguirà un weekend di aprile – dal 12 al 14 - dedicato a due spettacoli teatrali che si terranno al Pala Dean Martin alle ore 21. L’intrattenimento primaverile si concluderà domenica 14 aprile con un fantastico Concerto di Primavera articolato in quattro momenti”.

I Concerti Aperitivo previsti del mese di Marzo: 13 marzo ore 17.30 – Pala Dean Martin di Montesilvano “Dances and RHYtms from the world” con Armoni Ensemble & Maurizio Di Fulvio Trio. Il 10 marzo ore 17.30 – Pala Dean Martin Colonne sonore e Cahnsonnier con Classic Guitar orchestra & Souvenir de Voyage. Il 17 marzo ore 17,30 Pala Dean Martin Da Chopin a Piazzolla con Con Elena Riolo, Sergio Patria e Elena Ballario. Il 24 marzo ore 17,30 al Pala Dean Martin "La musica romantica e i lieder di Schuman con Andrea Di Stefano, Christoph Von Weitzel e Diana Nocchiero. Aprile: 12 aprile ore 21 pala Dean Martin"Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo Regia di Giancamillo Marrone Laboratorio Actore Drama – Il Canovaccio. ll 13 aprile ore 21 al pala Dean Martin "Io quella volta lì avevo 25 anni" con Francesco Centorame Fondazione Gaber. Il 14 aprile alle 17,30 al Pala Dan Martin "Concerto di primavera" percorso musicale dalla Primavera di Vivaldi alle colonne sonore dei film di Morricone con Piero Mazzocchetti, Federico Delle Monache, Ensemble Forme e il Trio Nino Rota.

Nella galleria centrale del Palacongressi, sarà inoltre possibile ammirare la mostra artistica delle opere di Francesco Caravello sull’arte del riciclo e la mostra pittorica dell’artista Ergilia Di Teodoro in arte Edit, sull’arte per l’ambiente. Tutte le iniziative sono gratuite.