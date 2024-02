Anche nella primaria "Silone" di Montesilvano concluso il progetto "Sentinelle della civiltà e felicità"

Tanta gioia ed emozioni per la conclusione del progetto "Sentinelle di civilità e felicità" della scuola primaria Silone con la consegna dei diplomi agli alunni delle classi quarte. Presente il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante che ha ideato e svolto i laboratori assieme agli alunni e alle loro maestre. Le testimonianze di alcuni alunni, come Mattia della 4C:ù

"“Claudio Ferrante ci ha fatto emozionare, ridere. Ci ha fatto capire cosa vuol dire disabilità e ho imparato che i bambini con disabilità non vanno insultati, non vanno emarginati, ma bisogna accoglierli nelle nostre vite perché da loro possiamo solo imparare che la felicità si può trovare nelle piccole cose. Sono felice di aver fatto questa esperienza perché mi ha lasciato un insegnamento positivo “

Per Vittoria quarta C questa è stata “un’esperienza bellissima, un progetto che mi ha interessato molto, spero che un giorno si ripeta” e la sua compagna Angelica afferma “mi ricorderò per sempre degli insegnamenti e

che la disabilità non è una malattia ma una condizione causata dall’ambiente “. Per Gaia della quarta A “questa è stata un’esperienza magnifica, la cosa più bella del mondo”

Gli studenti hanno anche partecipato alla passeggiata empatica in carrozzina che si è tenuta nel cortile della scuola. Molte le barriere architettoniche incontrate e qualcuno si è proprio arrabbiato.

“Le persone con disabilità devono poter fare tutto come noi senza escluderli ma le barriere glielo impediscono: è un’ingiustizia” così scrive Nathan della quarta C. “Da questa esperienza ho capito che le persone con disabilità fanno molta più fatica di noi e quindi dobbiamo aiutarli abbattendo le barriere architettoniche e quelle sociali “così conclude Sofia quarta F.