Prima riunione della neo commissione per le pari opportunità del Comune di Montesilvano

Prima riunione della commissione pari opportunità del Comune di Montesilvano, dopo la nomina dei componenti dello scorso 8 marzo. La riunione si è tenuta nella sala tricolore del municipio, guidata dalla presidenti Paola Sardella.

Diversi i punti trattati in sede di riunione, tutti inerenti la condizione lavorativa delle donne. La commissione è intenta a reperire dati statistici e sull’occupazione lavorativa delle donne impiegate in diversi settori e professioni, constatando purtroppo che la maggior parte è ancora esclusa dai ruoli di vertice e che spesso sono occupate in settori e professioni meno pagate. La psicologa e responsabile dello sportello comunale sul lavoro Anna Paola Santucci, ha partecipato all'incontro comunicando le attività svolte dal servizio attivo dal 2017, che assieme ad Anpal funge da tramite fra cittadini e imprese. Paola Sardella ha dichiarato:

“Lo scopo della commissione pari opportunità è di incentivare e promuovere lo sportello. Verranno, inoltre, ascoltate tutte le consigliere Laura Silvetti, Alice Amicone, Damiana Rossi, Paola Ballarini e Romina Di Costanzo e gli assessori Barbara Di Giovanni, Valentina Di Felice e Deborah Comardi per individuare le problematiche e le difficoltà che la donna riscontra ancora nel mondo del lavoro. In relazione con l’azienda speciale per i servizi sociali e per il tramite del direttore Eros Donatelli, si lavorerà in comune accordo anche per affrontare e cercare soluzioni a situazioni di indigenza e disabilità vissute dalle donne, considerate il fulcro della famiglia. Nei prossimi incontri, la Commissione si relazionerà con l’assessore Valentina di Felice per creare un dialogo in vista di un bilancio partecipato da redigere per il prossimo anno”.