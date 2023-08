Premio Dean Martin confermato, ma causa maltempo cambia la location

Con una comunicazione pubblicata sui suoi canali social, l'assessore comunale agli eventi Deborah Comardi ha fatto sapere che, a causa del maltempo, "gli eventi del calendario estivo di questa sera sono rimandati tranne il premio Dean Martin". Quest'ultimo, infatti, è stato confermato, anche se per precauzione verrà spostato in un'altra location: l'evento, più precisamente, si terrà all'interno del Pala Dean Martin, cioè il palacongressi che alcuni anni fa è stato intitolato proprio al suo illustre concittadino. La manifestazione era inizialmente prevista in piazza Osvaldo Galli, a Montesilvano colle, ma ora si svolgerà al coperto. La riviera resterà regolarmente aperta al traffico veicolare, e dunque non ci sarà la consueta Ztl prevista in questo periodo estivo.

Ricordiamo che il Premio Dean Martin andrà ad Antonella Santuccione (scienziata e ricercatrice sull’Alzheimer e la medicina di genere), Vincenzo Di Nicola (ingegnere informatico da Teramo alla Silicon Valley), Andrea Di Bartolomeo, in arte Dia (cantante canadese di origine aquilana), e Mario Daniele (imprenditore di successo degli Usa, partito dalla provincia dell’Aquila. Inoltre verrà assegnato il Premio Gaetano Crocetti a due montesilvanesi che si sono distinti nel mondo per il loro talento: Matteo Veleno (regista, direttore della fotografia e inviato delle reti nazionali) e Gino Berardi (artista locale emigrato).