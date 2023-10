La soddisfazione del prefetto per i 6 arresti per il tentato omicidio di Montesilvano: "Delitti in diminuzione del 14%"

«Grazie ai carabinieri del Comando provinciale di Pescara, sotto la brillante guida del colonnello Riccardo Barbera e con il coordinamento della Procura della Repubblica del tribunale, per l’individuazione dei presunti responsabili del tentato omicidio avvenuto a Montesilvano lo scorso 11 settembre».

È quanto dice il prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Il prefetto poi aggiunge, sottolineando il costante impegno e la capacità operativa delle Forze di Polizia di questa provincia: «I recenti dati pubblicati sulla stampa nazionale, che attestano un calo del primo semestre dell’anno in corso di oltre il 14% dei delitti denunciati, confermano l’efficacia delle iniziative intraprese al fine di garantire adeguati standard di sicurezza in un territorio vivace e dinamico come quello della città di Pescara e della sua provincia. Un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze di polizia che garantiscono alta professionalità e dedizione per la sicurezza dei cittadini».