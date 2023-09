È Pina Di Marzio di Rosciano ad aggiudicarsi a Montesilvano la gara "Dolcezze d'Abruzzo"

È stata Pina Di Marzio di Rosciano a vincere la gara di dolci denominata "Dolcezze d'Abruzzo".

Ha presentato un elaborato gustoso come il "Dolce alla frutta con banana, mela e pera alla crema" che ha convinto più di tutti la giuria presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi e dal capo chef della struttura Davide Giffuni.

Per il miglior equilibrio dei sapori l'ha spuntata Maria Angelucci di Montesilvano con la "Torta di fichi e noci" mentre per la migliore presentazione occhi puntati sui "Cannoli alla crema d'arancio" di Ada Di Berardino di Pianella.

I premi della giuria "Angelo Chiavaroli" e della critica "Pasquale Pacilio" hanno fatto sorridere di gioia Ciriaca Di Massimo e Antonietta Ferrante. Dieci elaborati in gara, presentati da Paolo Minnucci, accompagnati dai vini "Acini sparsi e poi marsi" e "Monteselva", illustrati dai sommelier della gara che è stata davvero di buon livello tecnico generale. Prima delle premiazioni non sono mancate le risate con l'esibizione del decano dei barzellettieri abruzzesi Valerio Basilavecchia. «Non mi aspettavo il primo posto ma mi ero preparata a dovere con tanti prodotti a km zero che penso abbiano fatto la differenza», dice Pina Di Marzio, «si tratta di una ricetta di un nonno del mio paese che ho voluto riproporre in occasione di una notizia positiva sul mio stato di salute che è arrivata solo nelle ultime ore e che ho accolto con molta emozione».