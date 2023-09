A Montesilvano ultimo appuntamento con la passeggiata "Alla scoperta dei Monti Silvani"

Ultimo appuntamento domenica 24 settembre con la passeggiata "Alla scoperta dei Monti Silvani", che ha riscosso grande successo negli appuntamenti precedenti durante i mesi estivi. Dalle 9,30 alle 17,30 la passeggiata con partenza da villa Carmine al Colle della Vecchia con visita guidata alla madonna del Carmine e a Montesilvano Colle. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale illustrando anche il programma: ore 9.30 ritrovo dei partecipanti presso il Parco “Guy Moll” di villa Carmine e visita guidata all’antica chiesa della Madonna del Carmelo.

Dopo la visita si raggiungerà Montesilvano Colle con visita guidata dell’antico abitato e della vicina chiesa della Madonna della Neve. Ore 12.30 pranzo libero o – facoltativamente – “Pranzo itinerante” tra i ristoranti del Borgo aderenti all’iniziativa. Ore 14.30 il gruppo riprenderà il cammino, attraversando alcuni dei tratti più suggestivi e panoramici del colle montesilvanese. Ore 17.30 arrivo al colle della Vecchia, tappa finale dell’escursione. Di qui i partecipanti verranno ricondotti con bus-navetta ai loro mezzi, lasciati al mattino a villa Carmine. La passeggiata è gratuita. La prenotazione è, invece, obbligatoria sia per la passeggiata con le visite guidate che per il pranzo facoltativo. Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 085.448.17.59.