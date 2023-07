Tre ragazzi imbrattano una panchina stellata a Montesilvano Colle, adesso la puliranno a proprie spese

Gli agenti della polizia locale di Montesilvano, coordinati dal capitano Nino Carletti, erano intervenuti lo scorso 24 giugno nella zona del colle dopo la segnalazione di un cittadino che indicava la presenza di tre ragazzi che stavano imbrattando una delle panchine speciali che di notte riflettono la luce solare come un cielo stellato, installate lo scorso anno dall’amministrazione comunale.

Tramite accertamenti specifici e raccogliendo informazioni tra i residenti del borgo, gli agenti sono riusciti a identificare gli autori.

Il capitano Carletti sta procedendo a coordinare e verificare il ripristino dello stato dei fatti, la cui pulizia della panchina dovrà essere curata dagli stessi imbrattanti.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha lanciato un messaggio ai giovani: «Un ringraziamento ai nostri agenti della polizia locale e ai cittadini che hanno collaborato nel segnalare il danno commesso agli arredi urbani del Colle. È stato un vero peccato scoprire che si trattava di ragazzi residenti nella zona, è stato un po’ come se questo gesto sconsiderato lo avessero compiuto a casa loro. Il capitano Carletti ha provveduto a parlare con le famiglie che si sono mostrate collaboranti anche nello spiegare ai propri figli come gli atti vandalici siano un danno per tutta la comunità. Avevamo, infatti, acquistato le panchine lo scorso anno per valorizzare un tratto della meravigliosa passeggiata del borgo, in cui le montagne si toccano con il mare, regalando un panorama mozzafiato. I ragazzi si metteranno all’opera nei prossimi giorni e sono certo che hanno imparato la lezione, anche dopo la ramanzina dei genitori. Questa volta non precederemo con la denuncia con la speranza che questo sia un messaggio educativo per tutti. Auspico che i giovani possano capire con l’aiuto delle famiglie quanto sia importante salvaguardare il bene pubblico e quanto sia importante avere una città ordinata, decorosa e pulita. Educhiamo i nostri giovani alla bellezza, suscitando in loro la voglia di tutelare e custodire la nostra città».

«L'imbrattamento è punito dall'articolo 639 del codice penale», ricorda il capitano Carletti, «ma l'amministrazione ha deciso di soprassedere con la denuncia, applicando al caso gli effetti della giustizia riparatoria al fine di provvedere in maniera educativa contro un atto vandalico di un bene di tutti. I ragazzi, infatti, sono stati convocati con le loro famiglie e sabato provvederanno a proprie spese alla pulizia della panchina. I genitori ci hanno ringraziato per la decisione del sindaco De Martinis collaborando al caso. Che sia da monito per tutti. Chi imbratta può rischiare anche la reclusione oltre che la multa».