Il consigliere Forconi sull'operazione dei carabinieri in via Lazio a Montesilvano: "Risposta a chi paventa soluzioni inapplicabili"

«Ringrazio, a nome dell'amministrazione comunale, i carabinieri di Montesilvano per questa importante operazione e per il costante contributo di presenza e attività sul nostro territorio».

Ad affermarlo è il consigliere comunale Marco Forconi con deleghe alla Sicurezza Pubblica e Politiche della Casa, nel commentare l'esito dei controlli eseguiti dai militari dell'Arma nel palazzo di via Lazio 61.

Negli alloggi popolari sono state individuate diverse occupazioni abusive oltre a droga in un appartamento e refurtiva sul tetto del palazzo.

«Chi asserisce ogni fine settimana che non esiste lo Stato in via Lazio 61 mente sapendo di mentire», rimarca Forconi, «la verità è che soluzioni illogiche rimangono inapplicabili mentre si rende necessaria solo una perfetta sinergia fra gli enti coinvolti e le forze dell'ordine».