Tragedia di Montesilvano, la ricostruzione dei fatti: ha tagliato la gola alla moglie e si è suicidato

Emergono ulteriori dettagli della tragedia avvenuta in via Tagliamento a Montesilvano nella mattinata odierna, venerdì 15 ottobre.

Ha tagliato la gola alla moglie e poi si è ucciso, accoltellandosi.

Sono morti così, in base a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine e della magistratura, come riferisce l'Adnkornos, Cristine Florida Cicio e Daniel Stefan Corbos, cinquantenni di origine rumena che questa mattina sono stati trovati senza vita nella propria abitazione.

Tra i due è scoppiata una lite intorno alle ore 8:30 dopo che lui è tornato da scuola dove ha accompagnato il figlioletto di 11 anni, che ora, dopo il dramma, è stato affidato ai Servizi sociali del Comune di Montesilvano in attesa che arrivino i familiari della mamma dall'estero. Un litigio come ce n'erano stati altri, ma stavolta è sfociato nella ferocia di lui che, operaio del settore edile, non era più lo stesso da quando era rimasto senza lavoro. Lei si arrangiava facendo le pulizie. I vicini hanno sentito le urla di lei e poi più nulla. Un silenzio terribile che li ha spinti ad avvisare i carabinieri, giunti sul posto con i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I coniugi erano vicini, in una pozza di sangue; accanto c'erano due coltelli.