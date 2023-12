A Montesilvano il giuramento di una nuova guardia volontaria civile ambientale

Il Comune di Montesilvano ha una nuova guardia civile ambientale. Si tratta di Andrea Invernizi che ha prestato giuramento nel municipio alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi. Il sindaco ha commentato:

"Complimenti ad Andrea che ha prestato giuramento ai sensi dell’articolo 231 del decreto legislativo del 19 febbraio 1998 n. 51 recitando a voce alta e intelligibile la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse. Da oggi, le guardie civili ambientali si arricchiscono di un nuovo membro per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio."

Ricordiamo che le guardie civili ambientali forniscono un'attività di supporto e di indagine per quanto riguarda reati ambientali sul territorio come discariche abusive, inquinamento dei fiumi lavorando in stretta collaborazione con i carabinieri forestali e le forze dell'ordine.