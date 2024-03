Niente corrente elettrica in alcune strade di Montesilvano per lavori: i dettagli

Il Comune di Montesilvano ha fatt sapere che il 27 marzo prossimo in alcune zone di Montesilvano, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti che alimentano le forniture per alcuni lavori di e-distribuzione. Saranno interessate: via De Gasperi dalle 9 alle 13 per interventi sul sistema semaforico e allarme meteo, via Beccaria dalle 14 alle 18 per lavori nella scuola media Silone. Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita pertanto a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il numero verde 803500.