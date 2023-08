Niente acqua in alcune strade di Montesilvano per la riparazione di un guasto: i dettagli

Niente acqua in alcune zone di Montesilvano per un guasto sulla condotta idrica. Lo ha fatto sapere l'Aca, aggiungendo che a causa di una riparazione, urgente ed indifferibile, da effettuare in via Vestina 189, nella giornata di venerdì 11 agosto sarà interrotto il flusso idrico. Nelle zone segnalate si verificheranno fenomeni di cali di pressione e/o carenza idrica .La normale erogazione sarà ripristinata in nottata salvo complicazioni: non si escludono nuove interruzioni nella giornata di sabato 12 agosto per effettuare il completamento delle opere. Le zone interessate sono: tratto compreso tra Via Massarenti - Via Senna e Via Volga, oltre a tutte le traverse annesse.