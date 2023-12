Babbo Natale fa tappa nella Casa della solidarietà di Montesilvano: tantissimi i giocattoli donati ai bambini

Tantissimi giocattoli per i bambini della Casa della solidarietà Madre Teresa di Calcutta di Montesilvano. Un Natale davvero speciale per i piccoli che hanno trascorso una mattinata di vera magia fatta di impagabili sorrisi grazie alla raccolta “Un giocattolo per sempre” promossa dal Comune in collaborazione con l'Azienda speciale per i servizi sociali e l'associazione Amare Montesilvano.

La raccolta è iniziata nel mese di novembre e ha visto arrivare Babbo Natale nella Casa della solidarietà il 23 dicembre. Ad aiutarlo nel portare i tanti doni c'erano il sindaco Ottavio de Martinis, il vice sindaco Paolo Cilli, la presidente dell'Azienda speciale Sandra Santavenere, il presidente dell'associazione Amare Montesilvano Renato Petra e il responsabile della Casa della solidarietà Peppino Terenzio oltre agli “elfi”, e cioè i volontari che ogni giorno si prendono cura degli ospiti della struttura.

Giocattoli speciali quelli consegnati perché sono quelli in ottime condizioni che altri bambini hanno smesso di usare e che ora vivranno una nuova vita fatta di storie fantastiche, nelle mani di chi li ha ricevuti.

“La Casa della solidarietà è una bella realtà che si trova in corso Umberto nata dalla sinergia tra Comune, Azienda speciale e Caritas diocesana, che richiama il valore dell’accoglienza e dello sforzo solidale in favore degli ultimi”, afferma De Martinis. Quella trascorsa, aggiunge, “è stata una bellissima mattinata di condivisione e allegria. Il Natale è la festa dei bambini e vedere i sorrisi sui loro volti riempie il cuore di gioia. Ringrazio tutti gli artefici di questa meravigliosa iniziativa che spero, si possa ripetere anche negli anni a venire”.

Con Renato Petra siamo davvero soddisfatti e felici del risultato raggiunto grazie all’iniziativa che abbiamo ideato per questo Natale – aggiunge Santavenere -. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato il proprio giocattolo contribuendo a fare felice un altro bambino e regalando un Natale più luminoso anche a chi è meno fortunato. La cultura del dono è importante e va insegnata sin da piccoli. Un ringraziamento speciale a Peppino Terenzio, il nostro meraviglioso anello di congiunzione che ha permesso tutto questo grazie all'ausilio di tutti i volontari della Casa della solidarietà e a Mc Donald’s che ci ha supportati sia come punto di raccolta e sia mettendo a disposizione buoni e giochi per i più piccoli”.

La giornata ideale per ricordare le parole di Madre Teresa di Calcutta, “l'amore no vive di parole né può essere spiegato a parole”, forse perché come lo spiega il sorriso di un bambino nient'altro sa farlo. La giornata è finita con una promessa: Babbo Natale tornerà nella Casa della solidarietà anche l'anno prossimo e ancora una volta con tantissimi giocattoli.