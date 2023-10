Sicurezza nei posti di lavoro, 13mila euro di sanzioni in 24 ore: l'esito dei controlli dei carabinieri a Montesilvano

Tredicimila euro di sanzioni elevate in 24 ore (venerdì 27 ottobre) nei confronti di attività commerciali che avrebbero violato le norme previste dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81-2008). Questo il bilancio dell'attività condotta negli esercizi commerciali nell'ambito dei controlli straordinari disposti dai carabinieri di Montesilvano che hanno visto la partecipazione il nucleo cinofili di Chieti e il nucleo dell'ispettorato del lavoro dei carabinieri di Pescara.

Controlli a tappeto dunque per il contrasto ai reati predatori e allo spaccio in particolare, ma che si sono estesi anche ad altri ambiti compresa, appunto, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Diversi i posti di blocco che sono stati disposto non solo sul territorio di Montesilvano (zona Porto Allegro), ma anche a Città Sant'Angelo e in questo caso concentratisi in particolare nella zona della “vecchia ferrovia”, area particolarmente isolata e vulnerabile per eventuali furti in abitazione. Attività che ha portato anche alla denuncia di un 31enne per guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente sono stati controllati 50 veicoli, identificate 75 persone ed effettuate due perquisizioni veicolari e personali. Quattro le sanzioni per le violazioni al codice della strada. Controllate anche 12 persone in regime di detenzione domiciliare.