Guida in stato di ebbrezza: 31enne di Pineto denunciato dai carabinieri di Montesilvano

Aveva un tasso alcolemico di 0.9, ben al di sopra dei limiti di legge. Per questo un 31enne di Pineto fermato dai carabinieri di Montesilvano, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

L'uomo è stato fermato a uno dei posti di blocco che venerdì 27 ottobre hanno interessato non solo il territorio di Montesilvano, ma anche quello di Città Sant'Angelo. Servizi straordinari che hanno visto il coinvolgimento dei carabinieri di Montesilvano con il supporto del nucleo cinofili di Chieti e il nucleo dell'ispettorato del lavoro dei carabinieri di Pescara. L'attività si è concentrata in particolare nella zona di Porto Allegro (Montesilvano) e nell'area della “vecchia ferrovia” per quanto concerne Città Sant'Angelo. Una zona quest'ultima particolarmente isolata e vulnerabile per eventuali furti in abitazione.

Cinquanta i veicoli controllati, 75 invece le persone identificate con due perquisizioni veicolari e su persone condotte. Sono state elevate quattro sanzioni al codice della strada e controllate 12 persone attualmente ai domiciliari. Elevate multe anche alle attività commerciali.