Montesilvano e Loreto Aprutino piangono la scomparsa del consulente del lavoro Mario Mezzanotte

Lutto a Montesilvano, dove lavorava, e a Loreto Aprutino, suo paese di origine, per l'improvvisa scomparsa del consulente del lavoro Mario Mezzanotte.

Lo stimato professionista aveva 58 anni e lascia la moglie Giuliana, le figlie Monica ed Elena, la madre Elisa e il fratello Franco.

Era stato consigliere provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

La notizia del suo decesso ha scosso profondamente tutti quelli che lo conoscevano e che lo apprezzavano sia per qualità umane che professionali. Numerosi i messaggi di cordoglio condivisi sui social, tra questi anche quello del collega Daniele Scorrano: «Ci ha lasciati prematuramente un grande collega, consulente del lavoro di Pescara, già consigliere provinciale del Cpo di Pescara e sempre impegnato con l'ordine dei consulenti del lavoro. Professionista attento e prezioso per la categoria, silenzioso e rispettoso di tutti. Questa professione, me lo dico sempre, ci logora silenziosamente dentro e all'improvviso ci porta il conto. Ci mancherai tanto Mario. Le più sentite condoglianze alla famiglia».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria "Dimora del silenzio" a Montesilvano, in via Massimo D'Antona numero 15 aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle 19:30. I funerali avranno luogo domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di San Raffaele Arcangelo.