Un altro anno di "Mare senza barriere" a Montesilvano: ancora più servizi nelle spiagge accessibili

Ancora una volta a Montesilvano il mare è senza barriere. La bella iniziativa promossa dal Comune è ufficialmente ripartita garantendo ancora una volta spazi ombreggiati, docce e servizi gratuiti alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Un taglio del nastro simbolico quello del sindaco Ottavio De Martinis, del consigliere comunale con delega alle disabilità Giuseppe Manganiello e del presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrane, per dare il via all'estate inclusiva che caratterizza ormai da anni la città.

Come sempre le aree riservate alla balneazione delle persone disabili e dei loro familiari si trovano in prossimità di via Dante, di fronte al Parco Le Vele e nelle vicinanze del mercatino ittico. Una vera e propria oasi scelta sempre più dai tanti che arrivando da ogni parte del Paese e non solo per godere di una spiaggia realmente accessibile grazie anche alla passerella che porta fino al mare e agli ampi gazebo che consentono si tare sotto il sole. Possibile anche fare il bagno grazie alle sedie jobs messe a disposizione e quest'anno grazie alla donazione dell'azienda Formaplast dieci nuove sedie, due tavoli e un grande ombrellone si sono aggiunti all'arredo.

La spiaggia è stata realizzata dall’ufficio tecnico comunale, dal geometra Marco Amadio, in collaborazione con l’ufficio disabili e l’Azienda speciale. Proprio quest'ultima garantirà la presenza del personale e cioè di 4 tirocinanti e di 24 percettori di reddito di cittadinanza, presenti in spiaggia dalle 9 alle 19.

Se “Mare senza barriere” è una certezza altrettanto lo è l'iniziativa “Mare per tutti” che il sindaco De Martinis ha voluto rinnovare. Un progetto che coinvolge i gestori degli stabilimenti balneari di Montesilvano che potranno riservare gratuitamente alle persone con disabilità, compreso i turisti con eventuali accompagnatori, un ombrellone in spiaggia. Per aderire è sufficiente comunicare la propria disponibilità all'ufficio disabili concedendo così un ombrellone per sette giorni, con previsione di proroga laddove ve ne fosse richiesta o necessità. Per ottenere l'agevolazione chi vuole usufruire del servizio deve solo presentare il certificato di invalidità civile al 100 per cento con indennità di accompagnamento o di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Sette ad oggi gli stabilimenti che hanno già aderito e cioè Hotel Sole, Onda verde, Voglia di Mare, Bagni Luca, La Conchiglia Azzurra, Lido Trocadero e Hotel Nel Pineto e si attendono altre iscrizioni.

“La nostra amministrazione comunale in questi anni ha lavorato per incrementare i servizi all’interno delle spiagge accessibili – dichiara De Martinis - . Quest’anno siamo felicissimi di riaprire ai cittadini e ai turisti le due spiagge accessibili, che a livello nazionale sono un punto di riferimento per numerose famiglie. Ricordo, infatti, che l’iniziativa 'Mare senza barriere', è stata presa come esempio anche dal ministero alla disabilità come 'modello di buone prassi'”.

“Montesilvano in tema di inclusività è tra le prime città in Italia – sottolinea Manganiello -. Le due spiagge accessibili riaperte oggi e 'Mare per tutti', in collaborazione con gli stabilimenti balneari, sono la prova concreta della sensibilità di questa amministrazione comunale verso le persone con disabilità e le loro famiglie. Un ringraziamento anche all’Azienda speciale – conclude - per il personale fornito e a tutti i volontari che prestano servizio quotidianamente”.