A Montesilvano per il maltempo chiusi dal Comune l'istituto Alessandrini e la riserva di Santa Filomena

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha firmato due ordinanze per altrettanti provvedimenti di chiusura dovuti alle conseguenze dell'ondata di maltempo che sta colpendo la costa adriatica dalla notte del 21 novembre. De Martinis infatti, dopo aver sentito i tecnici comunali e la direzione scolastica, ha deciso di chiudere l'istituto superiore Alessandrini per le giornate del 23 e 24 novembre con la sospensione delle attività didattiche a causa di alcune infiltrazioni d'acqua che hanno raggiunto anche gli impianti elettrici, e per questo motivo in attesa di risolvere la situazione essendo impossibile l'uso dell'energia elettrica è stato chiuso l'istituto a scopo precauzionale.

Chiusura al pubblico anche per la riserva naturale Santa Filomena (pineta sul lungomare), dopo aver ricevuto la nota del comando dei carabinieri forestali che, a causa del maltempo, consigliavano di interdire l'accesso al pubbico all'area verde. Il divieto è valido per il 22 e il 23 novembre con successiva valutazione delle condizioni atmosferiche. Ricordiamo che da questa mattina a Montesilvano è aperto il Coc e sono in campo decine di squadre della protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale per far fronte agli allagamenti. La situazione più difficile è proprio quella della zona delle traverse del lungomare a ridosso della riserva naturale dove gli allagamenti sono particolarmente importanti e diverse strade sono state chiuse o presentano deviazioni.