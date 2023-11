Maltempo, a Montesilvano si lavora per risolvere gli allagamenti: restano chiusi ancora due sottopassi

Situazione in lento miglioramento a Montesilvano per quanto riguarda gli allagamenti per il maltempo. Le forti piogge, che peraltro stanno proseguendo anche nel primo pomeriggio, hanno infatti causato già dalla notte del 21 novembre problemi nei sottopassi e nelle traverse del lungomare. L'assessore Lino Ruggero, da noi raggiunto, ha spiegato che grazie al lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile si stanno risolvendo diverse criticità:

"Per quanto riguarda i sottopassi, attualmente è chiuso solo quelli di via De Gasperi e quello in viale Europa, ma nel giro di poche ore contiamo anche qui di risolvere le problematiche. Ancora situazione complessa nelle traverse del lungomare nella zona della pineta a villa Verrocchio. Qui le idrovore e gli uomini continuano a lavorare incessamente per ridurre il livello dell'acqua nei piani bassi e nei garage."

Dalle 9, lo ricordiamo, è attivo il Coc il centro operativo comunale. Per segnalare emergenze o situazioni di criticità è possibile contattare il numero 085. 4481900. Tutti gli operai del Comune, con gli agenti della polizia locale, i volontari della protezione civile e il personale operativo coadiuvati dall'assessore sono in strada da questa mattina per risolvere le situazioni critiche. In azione, da ore, le pompe idrovore della protezione civile in particolare in via Calabria, via Liguria, via Torrente Piomba, via L'Aquila e via Piemonte dove sono in corso deviazioni o chiusure.