Montesilvano assieme a Rimini fra le località turistiche più cercate in Italia dagli anglosassoni

I numeri del turismo di Montesilvano, molto positivi negli ultimi anni, saranno confermati e si spera superati nel 2024 e nei prossimi anni. È quanto emerge a seguito del forum degli albergatori "Forum Hotellerie, previsioni, analisi e strategie per il futuro" che si è tenuto a Riccione e che ha visto la presenza, invitata dagli albergatori, dell'assessore comunale Daniela Renisi di Montesilvano.

Durante i lavori Montesilvano è stata anche al centro del dibattito come caso, assieme a Rimini, di località turistica balneare della costa adriatica che inizia ad avere un ottimo riscontro fra gli utenti americani e del Regno Unito, come ha spiegato a IlPescara.it la Renisi:

"La nostra città, e per me sia come albergatrice che come assessore comunale è stato un grande motivo di orgoglio, è risultata in base ad alcune statistiche fra le località più cercate proprio da questo target di potenziali turisi, ovvero cittadini statunitensi e inglesi. Un fatto nuovo e anche importante, un segnale estremamente positivo se si considera che fino ad ora questo tipo di utenza non era per tradizione fra quelle più presenti nel nostro territorio durante i mesi estivi o comunque in occasione di eventi importanti. La crescita notata negli ultimi 24 mesi, dunque, fa ben sperare e soprattutto dimostra come il lavoro svolto di programmazione turistica non solo per i tradizionali mesi di luglio e agosto ma per quasi tutto l'arco dell'anno inizi a dare i suoi frutti in modo concreto."

L'assessore, in particolare, fa riferimento agli eventi che nel 2023 hanno avuto Montesilvano come città organizzatrice:

"Basti pensare ai mondiali di scacchi che ci sono tenuti nel Pala Dean Martin o anche la stessa presentazione dei World Skates Games in programma nel prossimo autunno, un evento di portata internazionale straordinario considerando che interessa gli sport rotellistici per i quali proprio gli americani sono molto appassionati. Dunque dopo un 2022 in crescita post pandemia, un 2023 con numeri ragguardevoli ora siamo molto fiduciosi di superare in termine di presenze turistiche anche gli attuali obiettivi. "

E anche per il 2024 infatti sono attesi diversi eventi al di fuori dei mesi estivi conclude la Renisi:

"Abbiamo ad aprile i campionati nazionali di karate e tante altre iniziative di portata nazionale e internazionale che confermeranno Montesilvano come una delle città leader per le grandi manifestazioni sportive e non, offrendo motivi di interesse per gli utenti anche oltre i tradizionali mesi di luglio e agosto per il nostro mare e le nostre spiagge".