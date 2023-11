Entro la fine del 2023 partiranno i lavori di riqualificazione e restyling di via Lucania a Montesilvano

Entro la fine del 2023 partirà l'importante cantiere dell'amministrazione De Martinis per la riqualificazione e il restyling di via Lucania a Montesilvano. Lo ha confermato l'assessore comunale Lino Ruggero da noi contattato in merito al progetto, finanziato con fondi Pnrr per un importo di poco inferiore ai 200 mila euro. Durante la primavera scorsa, l'amministrazione comunale aveva incontrato i residenti della zona per illustrare le migliorie che verranno apportate con il cantiere e poche settimane fa anche gli ambulanti che tradizionalmente occupano la carreggiata per il mercato settimanale.

"Sarà realizzata una pista ciclabile nel marciapiede che si trova lato sud (verso Pescara) che sarà collegata direttamente alle altre piste ciclabili della zona a cavallo fra via Emilia, via Chieti e via Lazio. La scelta è ricaduta sul quel versante in quanto non provocherà disagi all'utenza pedonale essendo ampio il marciapiede". Ovviamente ci sarà anche un rifacimento completo del manto stradale e il rifacimento del marciapiede lato nord che presenta dissesti dovuti alle radici degli alberi. Infine, verrà realizzato anche un nuovo parcheggio pubblico comunale, nella parte lato monti di via Lucania all'incrocio con via Lazio con un investimento del Comune di circa 51 mila euro.