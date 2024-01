Pavimentazione e panchine al posto delle vecchie siepi in via d'Annunzio a Montesilvano: via alla riqualificazione [FOTO]

Pavimentazione e panchine al posto delle vecchie siepi di rosmarino in viale d'Annunzio a Montesilvano. Sono iniziati i lavori di riqualificazioni di un tratto dell'arteria centrale della città dove a fare un sopralluogo sono stati il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore comunale al Verde pubblico Alessandro Pompei e il rup (responsabile unico del procedimento) Giuseppe Maggiore.

Un intervento da 12mila euro resosi necessario, sottolinea l'amministrazione, “per restituire decoro e pulizia alla via che conduce alla casa comunale. Gli operai hanno proceduto con la rimozione delle vecchie siepi di rosmarino che, nel corso degli anni – sottolinea -, erano divenute solo ricettacolo di sporcizie e rifiuti maleodoranti, anche a causa dell’inciviltà di tanti cittadini che le hanno utilizzate per occultare le deiezioni canine dei propri animali al guinzaglio. Al posto delle siepi, verrà ristabilita una pavimentazione in quarzite brasiliana e la bella novità è che verranno apposte delle panchine inclusive e accessibili”.

“È un intervento che avevamo pianificato già tempo necessario per restituire decoro e pulizia a questo tratto che si trova nel cuore della città – ribadisce De Martinis - Un intervento a beneficio di tutta la comunità e soprattutto delle attività commerciali situate sulla via che lamentavano da tempo inciviltà dei passanti e la necessità di ripristinare decoro e vivibilità”.

L'ennesimo intervento per la riqualificazione del verde pubblico, precisa Pompei che ricorda i lavori già fatti nei parchi e l'avvio del nuovo cantiere per la sistemazione del parco Guy Moll. “Nel frattempo – aggiunge riferendosi al cantiere di via d'Annunzio - , stiamo portando avanti questo piccolo intervento che si è rivelato assolutamente necessario non solo per le attività commerciali che vi affacciano, ma per il bene di tutta la comunità”.

“Colgo l’occasione – conclude l'assessore comunale - per invitare tutti alla riscoperta e alla valorizzazione del senso civico, l’unico che può salvaguardare il bene pubblico e contribuire a mantenere decorosa, pulita e ordinata una città”.