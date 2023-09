Aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova strada pedecollinare per collegare Montesilvano a Pescara

Aggiudicato il primo lotto dei lavori per la realizzazione di una nuova strada di collegamento, alternativa a via Verrotti, fra Montesilvano e Pescara. Si tratta del progetto dell'amministrazione comunale andato in bando con l'assegnazione del cantiere a una ditta di Sora, per un importo complessivo di circa 2,4 milioni di euro di cui 1,3 aggiudicati con offerta per il primo tratto dell'arteria stradale. L'obiettivo è quello di snellire il traffico su via Verrotti, una strada molto trafficata in quanto di fatto è di collegamento fra la zona nord di Montesilvano e Pescara fino via Caravaggio. Un'asse stradale importante assieme a corso Umberto e alla riviera che spesso, durante le ore di punta risulta congestionato e che vede lunghe code in occasione di cantieri o di incidenti.

Come si legge nella determina dirigenziale "A seguito del recente apertura al traffico veicolare del I lotto (tratto via Chiarini – via Massimo D’Azeglio), è necessario completare, definendone preliminarmente in maniera unitaria, l’opera strategica di rilevante interesse pubblico afferente la sistemazione di via Saffi estesa al collegamento della stessa nel tratto compreso tra via Chiarini e via Saragat fino al confine con il comune di Pescara". Circa 600 metri di strada saranno realizzati ex novo anche tramite espropri già definiti, mentre ci sarà un'allargamento della carreggiata e una sistemazione per i tratti già esistenti in particolare in via Saragat, con la realizzazione di una serie di rotonde fino all'incrocio con via dell'Emigrante nel territorio di Pescara. Il bando si è concluso con l'offerta al ribasso del 14,5% della ditta vincitrice pari a circa 1,2 milioni di euro comprensivi degli oneri.